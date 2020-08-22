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محافظة طرطوس ترفع أجور نقل السرافيس

أقرَّ المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس برفع تعرفة السرافيس ضمن مركز محافظة طرطوس ومناطقها وريفها .
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين بيان عثمان  أن “المكتب التنفيذي أقرَّ بتحديد أجور السرافيس ورفع التعرفة إلى 6 ليرات عن الكيلو متر الواحد داخل محافظة طرطوس يوم الأحد الماضي”.


وأشار عثمان إلى أن “التعرفة السابقة للسرافيس في محافظة طرطوس كانت 5 ليرات عن الكيلو متر الواحد، وتم تعديل الأجور وزيادتها ليرة واحدة فقط” مردفاً أنه “كانت تعرفة السرافيس ضمن مدينة طرطوس 50 ليرة وأصبحت 70 ليرة”.


وتابع عثمان أن “تعرفة السرافيس خط طرطوس – الرادار والمنطقة الصناعية بلغت 90 ليرة بعد أن كانت 70 ليرة” مبيناً أنه “تم إقرار التسعيرة الجديدة خلال اجتماع في المكتب التنفيذي بالمحافظة يوم الأحد الماضي، حيث تم تحديد أجور النقل بالمحافظة بناء على المسافة” .


وأفاد عثمان أن “قرار زيادة أجور وتعرفة السرافيس جاء نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل، وقطع التبديل والزيوت، ونفقات الإصلاح والصيانة لدى السرافيس”.

 


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