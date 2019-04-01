محافظة سورية تفتح باب التسجيل لإعادة تأهيل المنازل المتضررة مطلع نيسان

طلب مجلس مدينة اللاذقية من المدنيين الذين تضررت ممتلكاتهم، تقديم طلبات للتعويض خلال الفترة مابين الثاني والرابع من نيسان القادم.



ووفق كتاب صادر عن محافظ اللاذقية السيد “أحمد خضر السالم”، أعلنت المحافظة عن بدء الاكتتاب لتسجيل طلبات المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/4/2019 حتى تاريخ 4/4/2019 في مبنى المحافظة الجديد الواقع في منطقة “الشيخ ضاهر” في الطابق الخامس، أو في مقر الوحدة الإدارية المعنية.



وحدّد الكتاب كل من بلدات ” بيت صبيرة، المزرعة، الحسنية، بيت علي آغا، العرجا، الميدان وبيت فارس” التابعة لبلدة “قسطل معاف”، وقرى “الزنقوفة ودفيل” التابعة لبلدة “ميسلون”، بالإضافة لمزرعتي “البستان جيق، عيشى بنار والشقراء” التابعة لبلدية “بللورة”، لتضمينها في قرار التعويض.



وطلب مجلس المحافظة من المتضررين اصطحاب وثائق تثبت ملكيتهم، مع صورة عن البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى دفتر العائلة لأخذ البيانات المطلوبة.



تجدر الإشارة إلى أن مشروع الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام.