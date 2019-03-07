محافظة ريف دمشق: دراسة لإعادة تنظيم مناطق سبينة وداريا والدخانية.. ودراسة لإعادة ذوي ضحايا الحرب لمناطقهم

كشف مصدر في محافظة ريف دمشق عن دراسة لتنظيم مناطق السكن العشوائي في الريف، ودراسة أخرى تخص ذوي ضحايا الحرب.



و أعلن مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية عن دراسة تخص عودة ذوي ضحايا الحرب إلى منازلهم في حي غزال في منطقة سبينة شرط أن تكون قابلة للسكن



كما كشف عن دراسة لإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق السابقة، بانتظار النتيجة ليتم فيما بعد توجيه بلدية سبينة بتنفيذ ما ورد فيها.



وأشار ضميرية إلى دراسة أخرى تشمل إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي في الريف، وإعادة النظر فيها، ابتداءً من منطقة سبينة وداريا والدخانية.



إذ أوضح أن الدراسة التنظيمية تتضمن إقامة أسوار خضراء في هذه المناطق لمنع انتشار المخالفات، واصفاً مناطق السكن العشوائي بـ”المرض السرطاني الذي يجب التخلص منه”.



وفي السياق، تحدث ضميرية عن البدء بمشروع فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتعبيد الطرقات في ريف دمشق.



وسبق وأعلنت محافظة دمشق أنه توجد دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مؤكدةً أنها تعمل على إزالة أي منطقة مخالفة دون تنظيم، ولو بعد50 عاماً.