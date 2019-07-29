آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

محافظة ريف دمشق ترفع بدل خدمات المخاتير

كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو عن رفع بدل خدمات المخاتير، حيث كانت تكلفة معاملة الزواج أو غيرها مئة ليرة سورية “


وقال بكرو إن “مجلس مدينة الزبداني وخلال اجتماعه الأخير رفع مقترحا برفع بدل خدمات المخاتير، وتمت الموافقة على المقترح”.



وأصبح بدل الخدمات بحسب رئيس مجلس المحافظة ” 500 ليرة سورية لشهادة الزواج و 200 ليرة لشهادة التعريف، و100 ليرة لشهادة الوفاة، وبقيت شهادة فقر الحال مجانية” .



وأردف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو ” كما تم تكليف مدراء النواحي والمناطق بمراقبة عمل المخاتير” .
يشار إلى أن بدل خدمات مخاتير محافظة ريف دمشق لم يتم تعديله منذ عام 2014 م



الخبر