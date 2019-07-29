محافظة ريف دمشق ترفع بدل خدمات المخاتير

كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو عن رفع بدل خدمات المخاتير، حيث كانت تكلفة معاملة الزواج أو غيرها مئة ليرة سورية “



وقال بكرو إن “مجلس مدينة الزبداني وخلال اجتماعه الأخير رفع مقترحا برفع بدل خدمات المخاتير، وتمت الموافقة على المقترح”.



وأصبح بدل الخدمات بحسب رئيس مجلس المحافظة ” 500 ليرة سورية لشهادة الزواج و 200 ليرة لشهادة التعريف، و100 ليرة لشهادة الوفاة، وبقيت شهادة فقر الحال مجانية” .



وأردف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو ” كما تم تكليف مدراء النواحي والمناطق بمراقبة عمل المخاتير” .



يشار إلى أن بدل خدمات مخاتير محافظة ريف دمشق لم يتم تعديله منذ عام 2014 م



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