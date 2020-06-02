محافظة دمشق تنفي عودة المسابح والأندية الرياضية للعمل

نفت مديرة الإعلام في محافظة دمشق ريم العبدو صدور أي قرار من المحافظة بخصوص إعادة افتتاح النوادي الرياضية والمسابح وصالات المناسبات حتى تاريخه، باعتبار المحافظة تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.



وبينت العبدو أن محافظة دمشق تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المكلف متابعة التصدي لوباء كورونا.



يذكر أن الحكومة وافقت أمس على المعايير التي حددتها وزارة السياحة لعمل المنشآت السياحية بجميع أنواعها بما فيها المنتزهات والمطاعم وفق الاشتراطات والمعايير المحددة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الأراكيل حفاظاً على الصحة العامة، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى لهذا النشاط بعد شهر.



الوطن