محافظة دمشق تمنع وقوف السيارات في دمشق القديمة
أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم منع وقوف وتوقف السيارات ضمن أوقات ومحاور محددة في مدينة دمشق القديمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتباراً من يوم الجمعة القادم بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً حسب مدير مدينة دمشق القديمة في المحافظة المهندس مازن فرزلي مشيراً إلى أن منع وقوف وتوقف السيارات السياحية والشاحنات سيكون على طريق مدحت باشا /الشارع المستقيم/ وطريق باب توما القشلة وشارع الأمين.
وأوضح فرزلي أن القرار يأتي استكمالا لفعالية /دمشق القديمة بدون سيارات/ التي أقيمت في الرابع عشر من كانون الأول الماضي وتهدف إلى تفعيل مشروع دمشق القديمة خالية من السيارات وفق مراحل مؤكدا أن المشروع يهدف للحفاظ على النسيج العمراني والبيئي والاجتماعي في المدينة القديمة ولتنظيم المرور فيها وذلك لخصوصيتها الأثرية والتاريخية وليعتاد سكانها وزوارها على عدم دخول السيارات إليها.
وبين فرزلي أنه سيتم تأمين مواقف مجانية للمقيمين في دمشق القديمة حاملي مهمات دخول سياراتهم للمدينة خلال فترة المنع في كل من مرآب الصوفانية وشارع الأمين.
محافظة دمشق