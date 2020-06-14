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محافظة دمشق تمنع وقوف السيارات في دمشق القديمة

أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم منع وقوف وتوقف السيارات ضمن أوقات ومحاور محددة في مدينة دمشق القديمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتباراً من يوم الجمعة القادم بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً حسب مدير مدينة دمشق القديمة في المحافظة المهندس مازن فرزلي مشيراً إلى أن منع وقوف وتوقف السيارات السياحية والشاحنات سيكون على طريق مدحت باشا /الشارع المستقيم/ وطريق باب توما القشلة وشارع الأمين.

وأوضح فرزلي أن القرار يأتي استكمالا لفعالية /دمشق القديمة بدون سيارات/ التي أقيمت في الرابع عشر من كانون الأول الماضي وتهدف إلى تفعيل مشروع دمشق القديمة خالية من السيارات وفق مراحل مؤكدا أن المشروع يهدف للحفاظ على النسيج العمراني والبيئي والاجتماعي في المدينة القديمة ولتنظيم المرور فيها وذلك لخصوصيتها الأثرية والتاريخية وليعتاد سكانها وزوارها على عدم دخول السيارات إليها.

وبين فرزلي أنه سيتم تأمين مواقف مجانية للمقيمين في دمشق القديمة حاملي مهمات دخول سياراتهم للمدينة خلال فترة المنع في كل من مرآب الصوفانية وشارع الأمين.

 


محافظة دمشق