محافظة دمشق تكشف خطتها لتزفيت الشوارع المتضررة

كشف مدير الصيانة في محافظة دمشق جمال ابراهيم عن عدد من المشاريع ستعمل عليها المحافظة وأهمها عملية تزفيت وقشط لمقطع عرضي في ساحة الأمويين جانب دار الأوبرا، وتزفيت مقطع يقدر بألف متر مربع باتجاه جسر الربوة إلى المواساة، إضافة إلى إغلاق ومعالجة ثمانية فواصل تمدد في جسر الفيحاء المجاور للسفارة الروسية، وأشار ابراهيم إلى أن كل هذه الأعمال ستبدأ يوم الجمعة..

وبيّن ابراهيم في حديثه مع الصحفي جازم عوض ضمن برنامج مين المسؤول أنه "تم تقسيم الخطة الخدمية في المحافظة إلى قسمين الأول ستنفذه الشركة العامة للطرق والجسور بالتعاون مع محافظة دمشق وريفها لأن كمية العمل كبيرة جداً ولا إمكانية للمحافظة بالعمل وحدها في هذه المشاريع، والقسم الآخر ستنفذه مديرية الصيانة في المحافظة، وهناك بلديتين أساسيتين بدأنا العمل بهما وهما بلدية الشاغور وساروجة حيث نفذنا جزء منها وسنستكمل الجزء المتبقي لاحقاً"..

وكشف ابراهيم أن الشركة العامة للجسور والطرق ستعمل على إصلاح شارع الأمين وإزالة فتحات الصرف الصحي قريباً"، مشيراً إلى أن سبب التأخير في ذلك الأحوال الجوية والأمطار التي أعاقت تنفيذ المشروع في الفترة السابقة"..

وأضاف مدير الصيانة في محافظة دمشق: "باشرنا أمس بأعمال التزفيت في موقع مركز انطلاق البولمان ونعمل على تهيئته ليصبح قابل للاستثمار قريباً، ولدينا 600 طن اسفلت سيتم تنفيذه الأن بمواقع محددة في العقدة 12 بجسر السومرية حيث سيتم تزفيت الجسر بشكل كامل"..

وأردف ابراهيم: "بدأنا الأسبوع الماضي إزالة السيراميك المتكسر في نفق الفيحاء وتنظيفه بشكل كامل، وغداً سيتم إغلاق النفق مرة أخرى وستستكمل مديرية النظافة في المحافظة أعمال الصيانة والغسيل للنفق لننتقل فيما بعد إلى نفق العباسيين للمباشرة في أعمال الصيانة"..

وتابع ابراهيم: "حالياً لا يوجد قمصان اسفلتية كاملة، وسيكون هناك عملية قشط بشكل صناديق في الأماكن المتضررة في الطرق وتزفيتها وقشطها بشكل فني وصحيح، والطرقات الغير متضررة بشكل كبير لن نعمل على قشطها كي لا نهدر من كميات الزفت الموجودة".

ميلودي اف ام