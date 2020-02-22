محافظة دمشق تفرض رسم مالي على العربات الحديد داخل سوق الهال

كشفت مدير المكتب الصحفي في محافظة دمشق ريم العبدو، عن قرار فرض رسوم مالية على العربات الحديد (كريجة) جاء لتنظيم وضبط العربات داخل سوق الهال حصراً.



وبيّنت مدير المكتب الصحفي في محافظة دمشق لإذاعة “شام إف إم” أن القرار جاء بعد حصول عدة حالات سرقة للبضاعة وعدم معرفة الفاعل، موضحةً أن رسم الإشغال لإبقاء العربة في السوق 1000 ليرة سورية شهرياً.





وفي مطلع شهر تشرين الأول الفائت، ناقشت لجنة البرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع تنظيم أسواق الهال، وذلك لتفعيل دورها كأداة تساعد على وجودة المواد الأساسية بالأسواق المحلية بجودة المنتجات الزراعية والأسعار المناسبة.



وخلال الفترة الماضية تم إعادة تأهيل وترميم العديد من الأسواق الهال المتواجدة في المحافظات أبرزها في مدينتي درعا والسويداء.



وفي منتصف عام 2018، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبد الله الغربي، أنه خلال عام 2020 لن يعود هناك مافيات في سوق الهال، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى ضم أسواق الهال إدارياً إلى التجارة الداخلية.



حيث وصف الغربي تجار سوق الهال بأنهم مافيات حقيقية، موضحاً أن التاجر يربح أضعاف ما يكسبه الفلاح الذي يقطع كيلو مترات عدة ليبيع بضاعته يربح شيء لا يذكر، أمام مرابح التجار سوق الهال الذين يشكلون مشكلة حقيقية عبر بيعهم المواد من بائع المفرق إلى ربع الجملة ونصف الجملة حتى الأولاد الباعة جميعهم يقومون بخلق مزادات وهمية بين بعضهم.



وتعتبر أسواق الهال من أكبر الأسواق في سورية، ويتواجد أكبرها في مدينة دمشق، ويضم عدداً كبيراً من المحلات المتخصصة ببيع الخضار والفواكه.