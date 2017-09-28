محافظة دمشق تغلق 70 محل ذبح مخالف خلال شهر

تابعت محافظة دمشق حملتها على المحلات والمطاعم والمخازن التجارية في مدينة دمشق وسجلت عشرات الضبوط بحق المخالفين, كما نفذت عدداً من الإنذارات والإغلاقات على المحلات والمطاعم المخالفة حيث بلغ عدد الإغلاقات في شهر آب 90, بينما وصل عدد الإغلاقات في هذا الشهر إلى 115 إغلاقاً من تاريخه كذلك بلغ عدد الإنذارات التي وجهت للمحال والمطاعم بضرورة الالتزام بالقوانين وتنفيذها 155 إنذاراً في شهر تموز و 85 إنذاراً في شهر أيلول.

أما العدد الكامل للضبوط التي سجلت في شهر آب فبلغ 706 ضبوط وفي أيلول سجل 600 ضبط حتى تاريخه.وكانت محافظة دمشق قد سجلت خلال الشهر الماضي حوالي 70 إغلاقاً لمحال ذبح مخالفة للقانون ولا تلتزم بالشروط الصحية.