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محافظة دمشق تصدر قراراً باغلاق بوظة بكداش بسوق الحميدية نهائياً

أصدر محافظ دمشق بشر الصبان اليوم قراراً بإغلاق محل بوظة بكداش في سوق الحميدية بشكل نهائي، نتيجة وجود مخالفات صحية جسيمة لدى المحلمحافظة دمشق تصدر قراراً باغلاق بوظة بكداش بسوق الحميدية نهائياً.. والتنفيذ خلال أيام

 وأشار مصدر مسؤول في “محافظة دمشق”  إلى أن قرار المحافظ جاء بناءً على اقتراح من لجنة مشتركة من التموين والشؤون الصحية زارت المحل ورفعت مقترحاً بالإغلاق نتيجة للمخالفات التي تم ضبطها داخله، وسيتم تنفيذ القرار من قبل شرطة مجلس المحافظة غداً أو بعد غد على أبعد تقدير 

وبيّن أن إغلاق المحلات يتم نتيجة ارتكابها لمخالفات صحية، وعدم الالتزام بالقيود المفروضة في الترخيص الصحي ويتم إغلاق المحل حسب المخالفة، وتترواح مدة الإغلاق مابين ثلاثة أيام إلى فترة ربما تصل إلى الشهر أو أكثر، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص بشكل نهائي 

من جهتها، استغربت إدارة “بوظة بكداش” صدور القرار، إذ أكدت أنها لم تبلغ به بشكل رسمي ولم تعلم بصدوره إلا عبر صفحات الفيسبوك، مبينةً أنها تقوم بالتصنيع وفق الشروط الصحية المطلوبة ومستمرة بالعمل

 ويعد محل”بوظة بكداش” من أشهر محلات البوظة في دمشق، وبدأ العمل من خلال فرعه الرئيسي في سوق الحميدية في 1895، وافتتح بعدها عدة فروع في دمشق في مناطق المرجة والبرامكة والشعلان، كما افتتح خلال الأزمة فرعاً في مدينة عمان.

المصدر : الاقتصادي

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