الجيش يتقدم باتجاه قرية أم حارتين بريف حماة
لافروف: المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية هي دحر (جبهة النصرة)
معارضة واشنطن يعلنون رفضهم للمؤتمر.. وبوغدانوف يتحدث عن مواعيد لخروج القوات التركية من سورية
روسيا تباشر بتشكيل قوات دائمة لها في قاعدتي «حميميم» و«طرطوس»
مسلحو الغوطة الغربية ينقضون اتفاق الخروج من مغر المير وبيت جن
تحرير منطقة بيت جن: قرى جبل الشيخ بيد الجيش
معارك ريفَي حماة وإدلب تذكي خلافات المعارضة حول «سوتشي»
دمشق وريفها : تسجيل 22 ألف سرقة للجولات خلال 2017
"الكيان الصهيوني" ينعي رسمياً “الحزام الأمنيّ” بالجنوب السوريّ
وحدات من الجيش تكبد إرهابيي (جبهة النصرة) خسائر بالأفراد والعتاد في ريف إدلب الجنوبي
مسلحو الغوطة الغربية يرضخون: الخروج خلال 48 ساعة بدءاً من اليوم
«قسد» استولت على حقل «مراد» النفطي شرقي نهر الفرات
بوتين يرأس اجتماعاً تحضيراً لـ«سوتشي»
الشروط الخاصة بمنح وتجديد جوازات ووثائق سفر السوريين ومن في حكمهم
لافروف يقترح “هزّ” (المعارضة السورية)

محافظة دمشق تصدر قراراً بإستبدال إغلاق المحلات المخالفة بغرامة مالية

 

بين رئيس جمعية الحرفيين لصناع البوظة والحلويات بدمشق محمد تيسير الإمام. أن محافظ دمشق وافق على استبدال الإغلاقات الصادرة عن محافظة دمشق بحق المحلات المخالفة بغرامة مالية، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة. حيث يشمل القرار كل الفعاليات سواء الحلويات أو الغذائيات وغيرها.
وبين الإمام في تصريحه أنه لم يكن هناك استبدال بإغلاق المحل المخالف بغرامة مالية، مشيرا إلى أن الغرامة المالية تشمل المخالفات التي أصدرتها مديرية الشؤون الصحية الخاصة بمحافظة دمشق فقط دون غيرها.
وأكد الإمام إلى أن المخالف حاليا يدفع 3500 ليرة عن كل يوم إغلاق فمثلا هناك محلات معاقبة بإغلاق 37 يوما، فيقوم المخالف هنا بدفع 3500 ليرة عن كل يوم بدلا من إغلاق المحل الفترة المذكورة كلها.

B2B

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.