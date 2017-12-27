محافظة دمشق تصدر قراراً بإستبدال إغلاق المحلات المخالفة بغرامة مالية
بين رئيس جمعية الحرفيين لصناع البوظة والحلويات بدمشق محمد تيسير الإمام. أن محافظ دمشق وافق على استبدال الإغلاقات الصادرة عن محافظة دمشق بحق المحلات المخالفة بغرامة مالية، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة. حيث يشمل القرار كل الفعاليات سواء الحلويات أو الغذائيات وغيرها.
وبين الإمام في تصريحه أنه لم يكن هناك استبدال بإغلاق المحل المخالف بغرامة مالية، مشيرا إلى أن الغرامة المالية تشمل المخالفات التي أصدرتها مديرية الشؤون الصحية الخاصة بمحافظة دمشق فقط دون غيرها.
وأكد الإمام إلى أن المخالف حاليا يدفع 3500 ليرة عن كل يوم إغلاق فمثلا هناك محلات معاقبة بإغلاق 37 يوما، فيقوم المخالف هنا بدفع 3500 ليرة عن كل يوم بدلا من إغلاق المحل الفترة المذكورة كلها.
B2B
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