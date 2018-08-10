محافظة دمشق تسمح بذبح الأضاحي داخل المحلات خلال عيد الأضحى فقط

سمحت محافظة دمشق للمرة الأولى لأصحاب محلات بيع اللحوم بعملية الذبح داخل المحلات خلال فترة عيد الأضحى ولمدة أربعة أيام فقط بموجب ترخيص مؤقت.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في مجلس محافظة دمشق ماهر ريا، أن “الترخيص المؤقت يمنح بشروط محددة وأهمها الإلتزام بالشروط الصحية والنظافة”.

وكانت عملية الذبح خارج المذابح الفنية المحددة ممنوعة في كافة المحافظات السورية، خصوصاً بفترات الأعياد، حيث كانت تصادر المذبوحات ويعاقب صاحبها.

وحاولت مديريات الصحة في المحافظات خلال عيد الأضحى الماضي بتنظيم عملية ذبح الأضاحي وحصرها بالمذابح الفنية، إلا أن معظم أصحاب المحلات لم يتقيدوا بها.

ومنه يبدو أن هذا السماح جاء كمحاولة تنظيم لعمليات الذبح، نظراً لعدم تقيد معظم الأشخاص بالمذابح الفنية نتيجة الازدحامات أو زيادة نسبة الذبح العشوائي خلال العيد.

وكانت محافظة حلب في أولى أيام عيد الأضحى الماضي، ونتيجة الأسباب ذاتها، سمحت للأهالي بالذبح خارج المراكز المحددة شرط تنظيف الشارع وغسيله بشكل كامل بعد الانتهاء.



الوطن