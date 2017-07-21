محافظة دمشق تزيد رسم دخول سيارات البراد إلى سوق الهال والمستهلك هو الخاسر

عدلت محافظة دمشق القرار رقم9 المتضمن استيفاء رسم دخول على كل سيارة براد تدخل الى ساحة البرادات في سوق الهال بالزبلطاني حيث أصبح الرسم 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، كما تفرض غرامة 3000 ليرة على كل سيارة لم تغادر الساحة بعد 24 ساعة، و5000 ليرة عن كل سيارة بقيت في الساحة بعد مرور 48 ساعة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إعفاء ذوي الشهداء المخصصين بمراكز خضر في سوق الباعة بدلاً من بدلات الإشغال والعائدة لمحافظة دمشق عدا الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة.

كما أصدر المكتب التنفيذي قراراً أضاف من خلاله مبلغ 50 مليون ليرة إلى موازنة رواتب وأجور العاملين، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 4 للعام الحالي المتضمن تثبيت العاملين المؤقتين من ذوي الشهداء والمتعاقدين بعقود سنوية وفق برنامج تشغيل الشباب.



المصدر : تشرين