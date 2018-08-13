محافظة دمشق ترفع أجور السرافيس في مساكن الحرس وحي الورود إلى 75 ليرة

رفعت محافظة دمشق تعرفة أجور نقل الركاب من مساكن الحرس حي الورود إلى مدينة دمشق من 55 ليرة سورية إلى 75 ليرة.

وقال عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق هيثم ميداني إن “رفع أجور التعرفة للخط المذكور تم بعد عقد أكثر من اجتماع بين لجان الحي ومختاري حي الورود والعرين وممثلين عن اصحاب السرافيس العاملة على الخط”.

واوضح ميداني بحسب صحيفة رسمية أنه “تقرر خلالها رفع أجور نقل الركاب بهدف الزامهم بالوصول إلى آخر الخط وعدم تخطيهم للتعرفة الرسمية”.‏

ولفت ميداني إلى أن “تعرفة الركوب بخط مشروع دمر مساكن الحرس حي الورود جسر الرئيس عدلت حسب القرار الجديد لتصبح من جسر الرئيس حتى جسر الوزان 40 ليرة وحتى مدخل مساكن الحرس 55 ليرة وحتى نهاية الخط في حي الورود 75 ليرة بينما حددت أجرة الركوب داخل مساكن الحرس وحي الورود بـ 25 ليرة”.‏

وأكد ميداني أن “هذه التعرفة تبقى سارية المفعول حتى في حال ارتفاع قيمة الوقود حتى 10 بالمئة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى نظامية بحق أي صاحب سرفيس مخالف”.‏

وأشار عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق إلى أن “المحافظة أصدرت القرار وكلف فرع مرور دمشق طباعة لصاقات التعرفة وتوزيعها على المركبات”.‏