محافظة دمشق تحدد مواقع ألعاب الأطفال خلال عيد الفطر

حدد المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق أماكن ألعاب الأطفال في المدينة خلال عطلة عيد الفطر.



وتوزعت مواقع الألعاب وفق قرار أصدره المكتب في ركن الدين ..شارع ابن العميد خلف مدرسة محي الدين العربي وصالح الشاطر مقابل جامع صلاح الدين وشارع عبد الغني النابلسي “فوق بلاطات نهر يزيد” وزلة أبو سمرة جانب مدرسة أحمد ناصيف وفي المهاجرين.. خورشيد ثاني امتداد جامع الكناني.



وحددت القرار مواقع الألعاب في أوتوستراد المزة بعد مدينة الجلاء وفي بستان الشام حديقة الطلائع سابقا وفي برزة ساحة مدرسة ممدوح قرجولي وفي كورنيش الميدان دخلة مقسم الهاتف وفي نهرعيشة خلف صالة الخضار والفواكه وشارع المهايني على جدار مدرسة المجاهد العامري الدمشقي وفي الدحاديل مقابل جامع خديجة جانب النظافة.



وتتواجد الألعاب حسب القرار في دمر الشرقية خلف المركز الصحي وبدمر البلد تحت المعصرة وجانب المركز الثقافي العربي بالعدوي وساحة الكمبيوتر في البحصة وفي شارع بغداد وعين الكرش وشارع الورد وفي طريق النحاس خلف جامع الإحسان بكفرسوسة ومقابل حديقة التنظيم جانب المقسم 118-135 أمام مطعم ست الشام الريفي.



وحدد القرار رسم الأشغال اليومي للمتر المربع لألعاب الأطفال المرخصة بمبلغ 100 ليرة سورية يوميا وغير المرخصة بمبلغ 200 ليرة سورية والغرامة الفورية بمبلغ 10000 ليرة سورية.



وكلف المكتب التنفيذي قسم شرطة المحافظة بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب ومنع تموضع أي منها خارج المواقع المحددة وازالة الألعاب غير المرخصة كما تم تكليف مديريتي دوائر الخدمات والشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.



ومنع القرار الألعاب التي يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار ونصف المتر وتتسع لأكثر من عشرة أشخاص وكذلك الألعاب ذات الدورة الكاملة ومنع المفرقعات والألعاب النارية وذات الطلقات البلاستيكية مطالبا مديرية الحدائق بعدم السماح بتركيب أي لعبة إلا بموجب ترخيص مسبق.

سانا