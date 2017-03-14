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محافظة حمص تنشئ «شركة قابضة»

عقد مجلس محافظة حمص جلسته الأولى للدورة العادية الثانية بحضور محافظ حمص طلال البرازي ورئيس مجلس المحافظة المهندس سليمان المحمد وعدد من أعضاء قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي ومديري المؤسسات الرسمية.
انتخب أعضاء مجلس المحافظة عضوي المكتب التنفيذي لترميم المقعدين الشاغرين في المكتب التنفيذي، ضمن أجواء ديمقراطية شفافة، فاز بنتيجة الانتخابات سليمان شريدي وعيسى فرح.
كما وافق المجلس خلال جلسته بالتصويت على تسمية مركز جب الجراح التابع للسورية للتجارة باسم الشهيد العميد الركن رياض يوسف عباس والمركز الثقافي في فاحل باسم الشهيد العميد إبراهيم غانم الخطيب والمركز الثقافي العربي في المشرفة باسم الرائد عماد حسين الصالح.
ووافق المجلس على قرار مجلس بلدية خربة الحمام بفرض رسوم الخدمات على المحال التجارية شهرياً المقسمة إلى فئات حسب معدل الحركة والموقع والنشاط وعرض الواجهة لتتراوح بين 150 ل. س و500 ل. س، وعلى قرار مجلس بلدية الشعيرات بتحديد قيمة المتر المربع الواحد من مشروع التعبيد والتزفيت في البلدية بـ3047 ل. س وعلى إحداث شركة قابضة خاصة بمجلس محافظة حمص.

نبال إبراهيم

المصدر: الوطن

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