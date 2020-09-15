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محافظة اللاذقية تقترح حلولاً للحد من الازدحام على المخابز

طلبت محافظة اللاذقية من فرع المؤسسة السورية للمخابز تحديد الأحياء التي لا يوجد فيها منافذ بيع لها وتتطلب إحداث منفذ لتسهيل حصول الأهالي على المادة من خلال الاستفادة من مقرات المؤسسات والجهات العامة وايجاد منفذ بيع فيهاوذلك للحد من الازدحام على المخابز

أكدت المحافطة على ضرورة تنسيق فرع المخابز مع مجلس مدينة اللاذقية للاستفادة من الكولبات الموجودة في مستودعات المجلس وإجراء صيانة لبعضها لتكون منافذ بيع إضافية في الأحياء في ظل ارتفاع تكلفة إقامة كولبات جديدة ، كما شددت على ضرورية تنظيم عمل المعتمدين لكل مخبز على حدة وأن يكون عملهم مرتبط بالمخبز الأقرب الى كل منطقة يتم تخديمها والعمل على وضع موعد محدد لتوزيع المادة للمعتمدين مع متابعة الاشتراطات المطلوبة من وجود السياراة وطريقة النقل الصحيحة ،

وبناء عليه تم استلام 3 كولبات من مستودعات البلدية وكولبات أخرى سيتم العمل على صيانتها لوضعها في الأحياء كمنافذ بيع خاصة بفرع المخابز.
 