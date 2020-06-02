محافظة اللاذقية تصدر نشرة أسعار جديدة لعدد من المواد الغذائية..

أعلن المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية في بيان، عن التسعيرة الجديدة لعدد من المواد الغذائية في المحافظة.



وبحسب البيان، فقد تم تحديد الحد الأقصى لأسعار اللحوم الحمراء في اللاذقية ليصبح لحم غنم ذكر عواس 10 % دهن بسعر 10500 ليرة للكيلو الواحد مقابل 10 آلاف ليرة لـ نسبة 25 % دهن، سودة أو قلوب ذكر عواس بـ ٦ ألف ليرة للكيلو، لحم شقف أو كباب غنم مشوي دهن 25 % 11500، ومثلها لكيلو صفيحة الغنم.



وفيما يخص لحم البقر، حدد المكتب الحد الأعلى لكيلو الشرحات المدقوقة 10 % دهن بـ 8 آلاف ليرة، وكيلو لحم البقر 25 % دهن، 7 آلاف ليرة، سودة او قلوب بقر بـ 3 آلاف ليرة، صفيحة أو شقف أو كباب بقر مشوي 25 % دهن جاهز للأكل 8500 ليرة للكيلو .



ووفق البيان فقد تم تحديد سعر البن المطحون والمحمص (القهوة)، ومنها السادة إكسترا بدون هيل بسعر 5 آلاف ليرة، والسادة نوع أول بدون هيل بـ 4700 ليرة، والبن العادي بدون هيل بسعر 4500 ليرة للكيلو الواحد.



وشدد المكتب التنفيذي على أصحاب العلاقة بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح في مكان ظاهر ، متوعداً المخالفين بالعقوبات وفق القانون.