محافظ ريف دمشق: المخالفات ستزال جميعها حتى لو كانت لوزير أو لأي مسؤول آخر

أعطى محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم صلاحيات لرؤساء المجالس المحلية باستئجار الآليات الخاصة بإزالة المخالفات، مؤكداً على إزالة جميع المخالفات.

وقال إبراهيم، في اجتماع له مع رؤساء الوحدات الإدارية، إن “المخالفات ستزال جميعها حتى لو كانت لوزير أو لأي مسؤول آخر”، مشيراً إلى أن رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب الفني سيلاحق إذا ما تم ارتكاب أي مخالفة أثناء وجوده كرئيس للبلدية ولو بعد حين.



وتوعد إبراهيم رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات بعقوبات شديدة ضمن الأحكام التنفيذية للمرسوم 40 في حال تنفيذ أي مخالفة قبل انتخابات الإدارة المحلية، مؤكداً إحالة المخالفين للقضاء مهما كانت صفاتهم.



محمد راكان مصطفى