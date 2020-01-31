محافظ ريف دمشق: الفترة القادمة ستشهد انفراجاً بالغاز والمازوت

تطرق محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم إلى نقص مادة الغاز والمازوت والحصار الاقتصادي، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد انفراجاً على مختلف الأصعدة وخاصة بالنسبة المشتقات النفطية.



ولم يخف المحافظ واقع مدارس المحافظة الذي يحتاج إلى صيانة وإعادة عمل في بعض الخدمات الضرورية فيها، ونوه بدور المجتمع الأهلي في تقديم الدعم بصيانة وترميم المدارس، حيث شدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمجتمع الأهلي في أي مشروع فيه مصلحة عامة.



ولم يغفل المحافظ وضع ارتفاع الأسعار في الأسواق، مطالباً بزيادة الجولات على كافة المناطق من خلال اللجان المشكلة بخصوص مراقبة الأسعار.



البعث