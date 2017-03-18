محافظ دير الزور : ضخ المياه مرتين أسبوعياً لأحياء المدينة

تفقد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره اليوم عمل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دير الزور وجاهزيتها لزيادة أيام ضخ المياه لأحياء المدينة.



وأكد المحافظ خلال جولته أنه سيتم ضخ المياه لإحياء المدينة مرتين اسبوعيا بدلا من مرة واحدة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة التي يزيد معها استهلاك المواطنين للمياه لافتا إلى انه تم تزويد مؤسسة المياه بكميات اضافية من المازوت لتغطية ساعات الضخ الاضافية.



بدوره أكد مدير المؤسسة العامة لمياه دير الزور المهندس معاذ علوش أن المؤسسة ” اتخذت كل الاجراءات لزيادة أيام الضخ بعد تزويدها بالكميات اللازمة من المحروقات حيث تحتاج لنحو ألفي ليتر من المازوت في كل يوم ضخ وبين ان ضخ المياه سيكون يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع بمعدل 12 ساعة في كل مرة حيث توزع المياه على احياء المدينة وفقا للكثافة السكانية فيها.



وأكد علوش توفر كميات كافية ومخزون استراتيجي من مواد تعقيم المياه لافتا إلى ان ورشات المؤءسسة قامت خلال الفترة الماضية بقمع وإزالة التعديات على الشبكة التي كانت تخفض نسبة الضغط في الشبكة وتؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه .

سانا