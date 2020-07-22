محافظ دمشق : لا صحة لما يشاع عن إغلاق الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بدمشق

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لنائب محافظ دمشق الدكتور أحمد النابلسي



عن إغلاق الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بدمشق ضمن الإجراءات الاحترازية للفريق الحكومي للتصدي لفيروس كورونا.



محافظ دمشق عادل العلبي نفى صدور أي قرار بإغلاق المنشآت والفعاليات الاقتصادية.



وأكد العلبي أن أي قرار يخص الإجراءات الاحترازية يصدر عن الفريق الحكومي حصراً. منوهاً بأن التوجه حالياً نحو تفعيل النشاط الاقتصادي للحركة التجارية. مع التشديد على التقيد بالتعليمات الخاصة بالوقاية من كورونا لجهة التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الوقاية.



يشار إلى أن التصريح الذي نسب لصحيفة «الوطن» على لسان نائب المحافظ يعود إلى مادة نشرت بتاريخ ٢٣ آذار من العام الحالي.



الوطن