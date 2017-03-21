محافظ حمص: افتتاح المدارس غداً … تسوية أوضاع أكثر من 200 شخص في حي الوعر

تم أمس تسوية أوضاع أكثر من 200 شخص من حي الوعر بمدينة حمص في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

ولفت محافظ حمص «طلال البرازي» في تصريح للصحفيين، بحسب وكالة «سانا» للأنباء إلى تواصل عملية التسوية للمطلوبين الراغبين في التسوية وفق مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 مؤكداً استمرار العمل لتنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر. وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.

بدوره بين أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي أن عملية التسوية مستمرة يوميا وعلى مدار الساعة مشيراً إلى أن الدولة بكل مؤسساتها ستكون الضامن في حي الوعر. ودعا السباعي أهالي حي الوعر إلى «عدم الاستماع لما يبثه أعداء الوطن من إشاعات حول ما يسمونه تغييراً ديمغرافياً وأن يبقوا في حيهم الذي ستعود الحياة الطبيعية والأمان إليه مع نهاية تنفيذ الاتفاق» مطالباً الأهالي المهجرين من الحي بالعودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم وأعمالهم فيه.

وأثنى أمين فرع الحزب على صمود أهالي حي الوعر وإصرارهم على البقاء فيه، مشيراً إلى أن عملية التسوية هي فرصة للجميع للعودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية.

ولفت رئيس اللجنة المدنية في حي الوعر محمد جمال غزول إلى التسهيلات المقدمة من قبل الجهات المعنية لإجراء عمليات التسوية من حيث المعاملة والتعاون وضمان أمن الحي من جميع النواحي داعيا من غرر بهم إلى الإسراع في تقديم طلبات التسوية في مبنى فرع الأمن الجنائي بحي الوعر ليحصلوا على وثيقة التسوية التي يمكنهم من خلالها العودة إلى حياتهم وممارسة أعمالهم.

وأكد عدد ممن سويت أوضاعهم أن عملية التسوية «سريعة جداً والمعاملة حسنة بعكس ما يشاع» داعين كل من غرر بهم «إلى تسوية وضعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم لأن الوطن بحاجة إلى كل أبنائه».

وتم أول من أمس خروج أكثر من 1400 من المسلحين وعائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر الذي يقضي بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وذلك بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم.

وخلال لقائه مع مجموعة من أهالي حي الوعر لفت المحافظ إلى أن الخدمات الأساسية في الحي تشهد تحسناً تدريجياً، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لعودة الحياة الطبيعية إلى الحي.

واستمع المحافظ من الأهالي إلى جملة من المطالب الخدمية ومنها مخاطبة المحافظة للجهات الرسمية لتبرير غياب وانقطاع الموظفين والعاملين في الجهات العامة منذ دخول المسلحين إلى الحي وحصارهم للمدنيين ومنعهم من مغادرة الحي إضافة إلى تأمين المزيد من باصات النقل الداخلي لتسهيل حركة الأهالي ضمن الحي وإلى المدينة وتأمين الطاقة الكهربائية والغاز المنزلي وغيرهما.

وفي تصريح للصحفيين أشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر حيث شهد الحي (اليوم) الاثنين بدء حركة المواطنين من الحي وإليه وبشكل رئيس للموظفين والعمال وطلاب الجامعات، لافتاً إلى أن المدارس في الحي ستفتح أبوابها غد الأربعاء حيث ستكون الكوادر الإدارية والتربوية في استقبال الطلاب.

وأوضح أن المواطنين الذين غادروا الحي سابقاً جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية سيعودون إلى تفقد منازلهم وأملاكهم بدءاً من (اليوم) الاثنين عبر ممر دوار المهندسين، مؤكداً حرص الحكومة على استفادة جميع المسلحين من مرسوم العفو ليقوموا بتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح والعودة إلى حضن الوطن.

وأعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم لخروج الدفعة الأولى من المسلحين خارج الحي مثمنين جهود جميع الجهات التي ساهمت باستكمال اتفاقية الوعر آملين استكمال اتفاق المصالحة في الحي لعودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة والوطن عموماً.

ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

وكالات