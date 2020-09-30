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محافظ اللاذقية يوعز بإزالة مولدات الأمبير في جبلة

أوعز محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم لعضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل والكهرباء، لإزالة مولدات الأمبيرات في مدينة جبلة لما تشكله من إزعاج للجوار.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل والمواصلات مالك الخير  “قمنا بإحصاء جميع مولدات الأمبيرات في جبلة ووجهنا لهم إنذارات الإزالة خلال فترة 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ”.

وبين الخير أن السبب وراء إيعاز المحافظ لإزالة المحولات الكبيرة التي تبيع الأمبيرات للمواطنين مقابل اشتراك شهري، هو ورود شكاوى كثيرة إلى المحافظة حول انزعاج الأهالي الذين يقطنون بجوار المولدات من صوتها، مشيراً أيضاً إلى أن تمديد خطوط الأمبيرات على أعمدة الكهرباء يشكل خطراً على عمال الكهرباء.

وفي سياق آخر، أكد الخير أنه تم تكليفه أيضاً بمتابعة عمل جميع وسائط النقل العامة الميكروباصات مع مديري النواحي ومراكز شرطة الكراجات المعنيين بمتابعة عمل هذه الوسائط، مبيناً أنه في حال التسرب أو عدم الالتزام بخطوط سيرها سيتم إيقاف مخصصاتها من الوقود لاسيما مع وجود الازدحام مع بدء دوام الجامعات والمدارس.

 



باسل يوسف 