محافظ اللاذقية يمهل الجهة المنفذة لمشروع تأهيل أستاد الباسل شهراً لإنجازه

أمهل محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم الجهة المنفذة لمشروع تأهيل أستاد الباسل شهراً لإنجاز الموقع العام.



وتفقد السالم اليوم أعمال تنفيذ إعادة تأهيل الموقع العام لأستاد الباسل ضمن العقد الموقع بين الاتحاد الرياضي والشركة العامة للبناء والتعمير فرع الإنشاء السريع، وتشمل أيضاً تأهيل القبو والأستاد الرئيسي.



ونتيجة للتأخير الحاصل في تنفيذ الأعمال أكد السالم على الجهة المنفذة إنجاز أعمالها المتبقية في الموقع العام خلال شهر واحد مع تتبع التنفيذ من الجهة صاحبة المشروع وإعلام المحافظة بتقارير يومية عن سير العمل إضافة إلى مراقبة مجلس مدينة اللاذقية لسير الأعمال والتنفيذ باعتبارها الوحدة الادارية المعنية.



وشدد السالم على معالجة أي معوقات تعترض العمل وفسخ العقد مع الشركة المنفذة في حال عدم التزامها بالتنفيذ وإحلال متعهد مكانها لما يتسبب كل تأخير في فوات للمنفعة وخدمة للمواطنين.



وتشمل الأعمال في الموقع العام لأستاد الباسل “تمديد خط صرف صحي وخطوط كهرباء وتدفئة وسور خارجي ومواقف سيارات” فيما تتضمن أعمال تأهيل القبو في الأستاد “شبكة المياه وسيراميك ودهان وابواب ومغاسل ومخرج للاعبين، إضافة إلى تأهيل المنصة الرئيسية من “عزل المدرجات وتأهيل المنصة المعدنية وفرش الأرضية بلاط وتركيب مقاعد”.



باسل يوسف