محافظ اللاذقية: منع الفوضى في إيصال المساعدات للمستحقين

أكد محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، الحرص على منع الفوضى بإيصال المساعدات للمستحقين، مطالباً المنظمات والجمعيات مواظبة عملية التوزيع والتأكد من وصولها إلى أهدافها بشكل عادل وفق الاحتياج.



وخلال استقباله مدير مكتب لجنة الصليب الأحمر الدولي في اللاذقية، أكد السالم تعزيز الجهود في مجالات دعم مشاريع سبل العيش والمياه والمشروعات الصغيرة التنموية والمشاريع الزراعية و المياه ذات المدى الطويل في ظل زيادة الاحتياج نتيجة الخسائر الكبيرة للحرائق الواسعة.



ولفت محافظ اللاذقية إلى إمكانية المساعدة بترميم المنازل المتضررة منوهاً بمبادرة المنظمات الدولية التي أبدت رغبتها في تقديم المساعدة للجهود الحكومية للتخفيف من آثار الحرائق وأضرارها.



وفي السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الشؤون الاجتماعية والصحة، عبد الحسن شروف لـ”الوطن”، مواصلة عمليات توزيع المساعدات لجميع القرى المتضررة بشكل متواز، مشيراً إلى مشاركة مؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية بالإضافة للمجتمع الأهلي.



ولفت شروف إلى توزيع نسبة كبيرة من المساعدات مع الاستمرار بالتوزيع وفق خطة إسعافية توصل الاحتياجات لكل متضرر بكل قرية طالتها الحرائق في المناطق الأربع،اللاذقية والحفة وجبلة والقرداحة.



الوطن