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محافظ اللاذقية: لا مبرر للتقصير في ترحيل القمامة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على متابعة أعمال ترحيل القمامة، لافتاً إلى الاستمرار بتزويد الوحدات الإدارية بحاجتها من مادة المازوت بما يلزم عمل آليات ترحيل القمامة بالتعاون مع شعب التموين في المناطق.


وشدد السالم بالقول إنه ليس هناك أي مبرر للتقصير أو الإهمال في أعمال ترحيل القمامة.


وبالتزامن مع أزمة المحروقات في المحافظة، اشتكى عدد من المواطنين حول مسألة تراكم القمامة، لتتم معالجتها خلال اليومين الماضيين بشكل تدريجي وبحسب الإمكانيات من قِبل الجهات المعنية.