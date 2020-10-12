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محافظ اللاذقية : المرحلة الحالية تحتاج إلى السرعة في العمل

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المرحلة الحالية تحتاج إلى سرعة العمل في حصر الأضرار والتأكد منها والمباشرة في التنفيذ ووجودنا بين الناس.


وخلال اجتماع في المحافظة تم وضع خطة عمل فيما يخص دعم الأهالي المتضررين بسبب الحرائق، مع التأكيد على إنجاز تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الأساسية وفق الواقع وتأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.


وأكد المجتمعون على تنظيم فرق العمل والتنسيق مع الفعاليات الأهلية والمجتمعية في كل قرية والحرص على عدم الازدواجية لتصل المساعدة اللازمة للجميع وفق الاحتياج والإمكانات.


الوطن