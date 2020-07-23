محافظ القنيطرة: احالة رئيس بلدة جديدة الفضل وعدد من العاملين الى القضاء

كشف محافظ القنيطرة طارق كريشاتي عن احالة رئيس مجلس بلدية جديدة الفضل وأحد اعضاء المكتب الفني الى القضاء وذلك بسبب استغلال أزمة كورونا والتقصير في البلدة واجراء ٨ مخالفات كبيرة شملت طوابق اضافية.. الخ.



وبين كريشاتي انه تم هدم المخالفات و تنظيم الضبوط في البلدة،واحالة المخالفين الى القضاء.



واوضح محافظ القنيطرة ان هذا الاجراء تم بعد ورود شكاوى تؤكد حدوث المخالفات بعد التدقيق فيها الامر الذي ادى الى اتخاذ الاجراءات اللازمة، مبينا ان رئيس البلدية مازال متوار عن الانظار، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي مخالفين.



بدوره بين نائب رئيس المكتب التنفيذي بالقنيطرة حسين اسحاق انه وبتكليف من محافظ القنيطرة تم القيام بجولة على تجمع جديدة عرطوز الفضل للوقوف على واقع المخالفات التي حدثت خلال فترة الحجر الصحي الذي فرض على التجمع.وبين انه تم احصاء ٨ مخالفات بناء خلال الفترة المذكورة .



و أشار الى انه وبتوجيه من المحافظ تم إحالة رئيس مجلس بلدة جديدة الفضل و شرطي البلدية و مهندس المكتب الفني الذي كان قائما على رأس عمله خلال فترة الحجر و عدد من أعضاء المجلس البلدي للنيابة العامة و ذلك بسبب استغلال أزمة الحجر الصحي و القيام بالمخالفات المذكورة .



يذكر ان بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل فرض عليها الحجر في العشرين من حزيران الماضي نتيجة ظهور حالات كورونا و تم فك الحجر عن التجمع في الثامن عشر من تموز الجاري.



الوطن