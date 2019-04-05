مجهولون يهاجمون محطة سادكوب سلمية بالقنابل

هاجم مجهولون فجر يوم الخميس 4/4/2019 كازية سادكوب الواقعة في مدينة سلمية مقابل مدينة الملاهي برمي قنبلتين عليها والهروب .



وقد انفجرت إحدى القنبلتين ما أدى إلى وقوع حريق إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في تجهيزات الكازية دون وقوع خسائر بشرية .



وعلى الفور قام عمال الكازية باخماد النار باستخدام المطافئ الموجودة لديهم ريثما حضرت وحدة اطفاء سلمية، بينما لم تنفجر القنبلة الثانية وقام عناصر الهندسة التابعين للدفاع الوطني بالتعامل معها.



وكانت انتهت عمليات إعادة تأهيل المحطة في منتصف شهر آذار الحالي، حيث تم استبدال التجهيزات وتجديد البناء الإداري إضافة إلى زيادة السعة التخزينية فيها عن طريق تركيب خزانات إضافية ما ساهم في حل أزمة المحروقات في المدينة.



يذكر أن الكازية كانت قد توقفت لفترة بسبب قدم خزاناتها، وتم إحياؤها منذ حوالي عامين وتركيب خزان للبنزين بالعمل الشعبي ليعاد تأهيلها بشكل كامل بتكلفة 60 مليون ليرة سورية ما ساعد في التخفيف من معاناة المواطنين في تأمين المحروقات.



ولم تعرف هوية المهاجمين في الوقت الذي أشارت فيه تعليقات إلى ضرورة البحث عن المتضرر من عودة كازية الدولة للدوران ،ظوالمساهمة في حل الأزمة وعدم استغلال المواطنين



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