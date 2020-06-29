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مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور

استهدف مسلحون مجهولون خط لنقل النفط الخام والذي يربط حقل التنك النفطي بخط نفط المالح في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر أهلية في ريف دير الزور تأكيدها على إن مسلحين مجهولين، أقدموا مساء أمس الاثنين على استهداف خط نقل النفط، مشيرة إلى أن المجهولين استهدفوا الخط بعبوات ناسفة، ما أدى إلى حدوث انفجار ضخم واشتعال النيران لعدة ساعات بالخط وتوقفه عن العمل.

كما أوضحت المصادر أن دورية من قوات الاحتلال الأجنبية التابعة لـ”التحالف الدولي”، جاءت إلى مكان الانفجار وقامت بالتعاون مع ما يسمى قوات “الأسايش” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بنصب الحواجز على الطريق  واستجواب جميع المدنيين في محيط موقع الانفجار.

وفي سياق الحديث عن حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية و”قسد” شرقي الفرات  أفادت صحيفة “الوطن” بأنه قُتل عنصرين تابعين لـ”قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانا يستقلانها بالقرب من مبنى البحوث العلمية جنوب مدينة الرقة.

 


الوطن 