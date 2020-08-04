مجهولون يغتالون أحد وجهاء قبيلة العكيدات في دير الزور

اغتال مجهولون أحد أبرز شيوخ قبيلة العكيدات في مدينة دير الزور السوري، بعد يوم على اغتيال شخصية مماثلة في قبيلة البكارة.



وذكرت مصادر محلية لـ RT أن "مجهولين أطلقوا النار بأسلحة رشاشة على سيارة لأحد وجهاء قبيلة العكيدات الشيخ إبراهيم خليل الهفل ما أدى إلى إصابته بجروح ومقتل الشيخ مطشر الحمود الذي كان برفقته".



وأضافت أن الاستهداف تم في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.وأفادت المصادر بأن الاستهداف تم أثناء توجه الشيخين للتدخل لوقف إشكال عشائري في بلدة الغرانيج.





ولم ترد أي معلومات عن هوية الفاعلين إلا أن صفحة باسم قبيلة العكيدات في "فيسبوك" نعت الشيخ، وطالبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتحمل مسؤولياتها.



وقالت إنه "يجب أن تكون هناك وقفة لهذا العمل الجبان وجميع الأعمال في المنطقة".



وكان مجهولون أقدموا على اغتيال أحد وجهاء قبيلة البكارة في مدينة دير الزور علي السلمان الويس أثناء توجهه لأداء صلاة العيد.

أسامة يونس