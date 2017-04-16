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مجهولون يضرمون النار في مقرين للاجئين بينهم سوريين شرق ألمانيا

قالت السلطات الأمنية الألمانية، يوم الأحد، أن مجهولين أقدموا على إشعال النار “عمداً” في مقرين للاجئين بينهم سوريين، بولايتي توريغن وبراندنبورغ شرق المانيا الليلة الماضية دون وقوع إصابات.

وأعرب وزير الداخلية بولاية تورينغن هولغر بوبنهيغر, خلال زيارة قام بها إلى المجمع السكني الذي تعيش فيه أسرتان سوريتان، بحسب اذاعة صوت المانيا (DW), عن “صدمته” بسبب هذا الحادث الذي يمثل “احتقار مرتكبه البشر”، كاشفاَ عن تحقيقات تجرى في هذا الشأن.

ونجمت الحادثتان عن القاء مجهولين مادة حارقة على مسكنين للاجئين، وفقا للتحقيقات الجارية، دون وقوع اي اصابات، بحسب ما اعلنته مصادر في الشرطة، والتي بينت انه لاتوجد دلائل حول ما إذا كان هناك خلفية معاداة الأجانب وراء الحادث أم لا.

وسبَقَ أن تعرضت مؤخراً نُزُل للاجئين في ألمانيا لحوادث احتراق وعدة هجمات واعتداءات، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى .

ويشار إلى أن مكتب الإحصاء الأوروبي أعلن مؤخراً أن عدد طلبات اللجوء المسجلة في دول الاتحاد العام الماضي 2016 بلغ أكثر من 1.2 مليون، كان أكثرهم من السوريين والعراقيين والأفغان، وألمانيا في صدارة المستقبلين.

وكالات

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