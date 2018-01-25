مجموعتان من مدرسة الباليه السورية إلى نهائي مسابقة المواهب في بيلاروس

تأهلت مجموعتان من طلاب مدرسة الباليه التابعة لمعاهد الموسيقا والباليه بوزارة الثقافة الى المرحلة النهائية لمسابقة المواهب الموسيقية في بيلاروس ضمن المخيم الشتوي للأطفال الذي يقام في العاصمة مينسك بمشاركة أطفال من المؤسسات الثقافية الموسيقية والفنية والرياضية من مختلف دول العالم.





وبين الموسيقي محمد زغلول مدير مديرية المعاهد الموسيقية والباليه أنه ضمن برنامج المخيم الشتوي تقام عدة مسابقات في مختلف المجالات الموسيقية والعلوم والرقص والرياضة وكان لمسابقة الرقص 11 عرض راقص شاركت مدرسة الباليه بـ 3 عروض تأهل منها عرضان للمسابقة النهائية لافتا إلى أن العرضين المؤهلين عبارة عن رقصة ثلاثية ورقصة جماعية.





وأكد زغلول أنه رغم الامكانيات المتواضعة والصعوبات التي فرضتها الحرب الارهابية على سورية وخاصة في مجال الموسيقا والرقص لكون عدد المدربين قليلا لكننا نمتلك اطفالا ذوي ارادة عالية فالطفل السوري طموح ويوازي بإمكاناته الاطفال المشاركين بهذه المسابقات من مختلف الدول.





واشار زغلول إلى أن المسابقة عبارة عن مرحلتين لمجالات الرقص والموسيقا والغناء لافتا الى مشاركة معهد صلحي الوادي للموسيقا اليوم بـ 8 عازفين ويوم غد سيكون مخصصا للغناء للانتقال بعدها للمرحلة النهائية يوم الـ 26 من الشهر الحالي.





وكان قد وجه دعوة للموسيقي زغلول ليكون عضوا بلجنة تحكيم المسابقة إضافة إلى مديرة الأكاديمية الوطنية ورئيس قسم الموسيقا التعليمية البيلاروسية.





ويشارك 170 طفلاً سوريا في المخيم الذي يقام بالمركز الوطني التربوي والصحي في زوبرينوك بجمهورية بيلاروس حيث تتراوح أعمار المشاركين ما بين 13 و 18 عاما إضافة إلى المشرفين عليهم.





وتتضمن فعاليات المخيم برنامجا متنوعا يهدف إلى تعزيز المشاركة والأنشطة الجماعية والتفاعلية بين الأطفال السوريين المشاركين من اصحاب المواهب الفنية في مجالات الموسيقا والرقص الايقاعي “الباليه” وأقرانهم من أطفال بيلاروس ما يسهم في تعزيز النمو البدني والذهني للأطفال من خلال أنشطة مدرسية متنوعة إلى جانب التعريف بالأنظمة التعليمية والمنجزات العلمية والثقافية في جمهورية بيلاروس.





وتشمل فعاليات المخيم زيارات المواقع التاريخية والمرافق الرياضية والثقافية وتنفيذ انشطة ومسابقات مشتركة مع أطفال بيلاروس في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والكمبيوتر “الروبوتيك” إضافة إلى مجالات الفنون الموسيقية والباليه وعدد من الانشطة الرياضية المختلفة.



