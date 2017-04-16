مجموعات مسلحة في الغوطة تحضّر لاستخدام أسلحة سامة وكيميائية ضد دمشق
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مجموعات مسلحة في الغوطة تحضّر لاستخدام أسلحة سامة وكيميائية ضد دمشق

أفادت مصادر محلية في الغوطة الشرقية للميادين بأنّ المجموعات المسلحة تحضّر لاستخدام غازات سامة ومواد كيميائية ضد دمشق.

وذكرت المصادر للميادين أنّ المجموعات المسلحة قامت بتوزيع أقنعة واقية على بعض أهالي الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في الـ 11 من الشهر الجاري أنّ لدى موسكو "معلومات موثوقة"، بأن "استفزازاً يخص الأسلحة الكيميائية" يحضّر له في سوريا بما فيها دمشق، وأوضح أنّ معلومات من مصادر متعددة أكدت أنه يجري التحضير لاستفزازات في مناطق متعددة من سوريا بما فيها ضواحي دمشق، حيث يحضر لرميّ مواد غير معروفة واتهام السلطات الرسمية السورية بها".

المصدر: الميادين

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