مجموعات إرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة خان أرنبة بالقنيطرة… والجيش يرد

اعتدت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على بلدة خان أرنبة في محافظة القنيطرة.

وينتشر في القنيطرة إرهابيين من “جبهة النصرة” في قرية أم باطنة استهدفوا فجر اليوم بلدة خان أرنبة بعدد من القذائف الصاروخية والهاون ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم دون التسبب بإصابات بين المدنيين.

واعتدى إرهابيون الخميس الماضي بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على قرية جبا في الريف الشرقي ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومزروعاتهم.

وردت مدفعية الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف في قرية أم باطنة إلى الجنوب من بلدة خان أرنبة ودمرت منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر في صفوف المجموعات الإرهابية.

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى دعما لوجيستياً واستخباراتياً من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.

سانا