مجمل تطورات ساعات الليل في ريف القنيطرة

* المسلحون أعلنوا تشكيل غرفة عمليات "جيش محمد" في جنوب سورية، وستتركز عملياتها في قطاع القنيطرة، ونوهت إلى أن أولى المراحل تمثلت بإعلان معركة "مالنا غيرك يا الله" تستهدف قطاع مدينة البعث، إضافة لإعلان المسؤولية عن اغتيال الشهيد القائد مجد حيمود.



* حصيلة المواجهات حتى منتصف الليل: 7 شهداء و30 جريحا من قوات الجيش والقوات الرديفة، فيما تم توثيق مصرع ما يقارب 35 مسلحا بينهم القياديان: ابو القاسم حجي أمين، وقائد المعركة يوسف المطلب من بلدة دير ماكر.



* خطوط التماس والسيطرة: تم إخلاء نقاط المشتل والمفرزة والمنشرة، مع بقائها مواقع اشتباك مباشر دون سيطرة أي طرف عليها، وعقدة المواجهات تتمثل حالياً بأن الطريق مكشوف قنصا من محور الحميدية وموقع المفرزة والمشتل الذي يغطي خط الامداد لمبنى المحافظة القديم، مع التنويه أن هذا المبنى يختلف عن المبنى الرسمي المعتمد في القنيطرة.



* العدو الاسرائيلي لا يفارق أجواء الجولان منذ العصر، ونشر فيديو من الجو يظهر استهداف دبابتين سوريتين.



* تسجيل تعزيزات للمسلحين من اتجاه نبع الصخر وصولا إلى مسحرة وامباطنة والاصوات العنيفة التي سمعت قبل قليل في أرجاء القنيطرة ناجمة عن استهداف صاروخي عنيف لمواقع الجماعات المسلحة.

جعفر ميا