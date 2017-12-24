مجمل التطورات الميدانية في جبل الشيخ

* دخلت عمليات سفوح جبل الشيخ أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتاخم إدارياً للقنيطرة شهرها الرابع وتحديدا يومها ال 91، حيث نجحت قوات الجيش خلال الساعات الماضية بإحراز تقدم هام على اتجاه مغر المير _ مزرعة بيت جن بهدف فصلهما عن بعضهما وذلك بعد السيطرة على موقعي مزرعة المنبجي وخربة هرقل وبالتالي اقتراب حصار مغر المير بالكامل وفصلها عن مزرعة بيت جن حيث تعد مغر المير مركز قيادة هيئة تحرير الشام وأولى البلدات التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة في ريف دمشق الجنوبي الغربي صيف عام 2012.



* الهدف التالي لقوات الجيش هو تل مروان المشرف نارياً على كامل محاور الإشتباك والسيطرة عليه تعني سقوط بيت جن ومزرعتها بشكل كامل.



* تسريبات صوتية للمسلحين قالوا فيها: إنهم جالوا أرياف درعا والقنيطرة والحدود الأردنية لإرسال مؤازرات إلى بيت جن لكن طلبهم قوبل بالرفض في إشارة منهم لاعتبار معركة بيت جن محسومة عسكريا لصالح الجيش والقوات الرديفة.



* إمداد المسلحين يعتمد بشكل مباشر على مدرجات جبل الشيخ في الجانب المحتل والمرصد الإسرائيلي الذي يسهل عبور مسلحي ريفي القنيطرة ودرعا لمؤازرة ميليشيات تجمع الحرمون واتحاد قوات جبل الشيخ، مع ملاحظة أن معظم قتلى المسلحين ينحدرون من قرى ريف درعا وبلدات الغوطة الغربية لدمشق "قطنا، سعسع، زاكية، وبلدات جبل الشيخ".





جعفر ميا