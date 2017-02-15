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مجلس مدينة حمص يوافق على مشروع تعديل المخطط التنظيمي للمدينة ‏

وافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص على إقرار ‏مشروع تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص المتضمن تصديق المخطط ‏التنظيمي التفصيلي لجزء من مناطق التوسع الغربي في المدينة. ‏

وأشار المهندس ناظم طيارة رئيس مجلس مدينة حمص إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس الدوري اليوم ‏تصديق دفتر الشروط الفنية الخاص لاستثمار الأجزاء المتبقية من الكتلة الوسطى من ‏مجمع ابن الوليد بشارع القوتلي الكائن ضمن ثلاث كتل تمتد من شارع ابن خلدون حتى ‏بناء قيادة الشرطة لافتا إلى أنه تمت أيضا الموافقة على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن تضمنت ألعاب ‏كمبيوتر ومواد سمانة.‏

من جهة ثانية ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص 35 طردا من مادة أصابع الراحة على شكل سيجار في المدينة الصناعية بحسياء.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود ‏الصليبي في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن المادة المضبوطة تعد مخالفة لأحكام المادة 22 من القانون 14 الخاص بحماية المستهلك التي تنص على حظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة لافتا إلى أنه تم تنظيم ضبط بحق المخالف ومصادرة الكمية ليصار إلى إتلافها أصولا.

وكالات

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