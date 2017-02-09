مجلس مدينة حمص يصدق على عقود مشاريع خدمية بنحو 100 مليون ليرة

صدق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص خلال اجتماعه اليوم على 4عقود بقيمة 990ر99 مليون ليرة مع فرع مؤسسة الإسكان العسكري والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ عدة مشاريع بالمدينة.



وأشار رئيس المجلس المهندس ناظم طيارة إلى أن قيمة كل عقد من العقود التي تمت المصادقة عليها تبلغ نحو997ر24 مليون ليرة مبينا انه تم تنظيم عقدين مع مؤءسسة الاسكان العسكري يتضمنان تنفيذ مشروع أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء باب السباع وباب التركمان وباب هود والسبيل وجورة الشياح والبغطاسية وكرم الزيتون وجب الجندلي.



وأضاف إن العقد المنظم مع الشركة العامة للطرق والجسور يتضمن تنفيذ مشروع أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء كرم شمشم والبياضة والخالدية والتأمينات في حين يتضمن العقد المنظم مع الشركة العامة للمشاريع المائية تنفيذ مشروع أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء الحميدية وباب تدمر ومنطقة السوق وشوارع أخرى.



كما وافق المكتب على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لمزاولة بعض المهن في مناطق مختلفة من المدينة تضمنت ذبح الدجاج وصنع وشي المعجنات ووساطة عقارية وبيع ألبان وأجبان ومرطبات ومشروبات ولوازم تمديدات كهربائية وعدد صناعية ومخبرا لغويا وحلاقة وتجميل للسيدات ونقل رسائل وطرود بريدية.



وكان المكتب وافق خلال اجتماعه الأخير على منح تراخيص لمزاولة بعض المهن في المدينة شملت مراكز توزيع غاز وبيع ألبسة ومواد غذائية وغيرها.

سانا