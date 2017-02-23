مجلس مدينة حمص يصدق على عقدين لتنفيذ مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز ال 185مليون ليرة

صدق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص خلال اجتماعه اليوم على عقدين لتنفيذ مشاريع خدمية في المدينة بقيمة تتجاوز ال185 مليون ليرة.



وشمل العقد الاول استثمار القبان 2 في سوق الهال ببدل استثمار سنوي قدره 600ر2 مليون ليرة وبدل اجمالي قدره 500ر30 مليون ليرة فيما شمل الثاني تصديق ملحق العقد لتنفيذ أعمال تشغيل مطمر دير بعلبة الصحي بمبلغ 994ر151 مليون ليرة.



وأشار رئيس مجلس مدينة حمص المهندس ناظم طيارة الى انه تمت الموافقة أيضا على تخديم عدة شوارع بطبقة بحص بسماكة 30 سم في حي شرق مقبرة الفردوس وشوارع في ضاحية الباسل ومنح تراخيص دائمة ومؤءقتة لمزاولة بعض المهن في مناطق متفرقة من المدينة شملت بيع الحلويات وغاز البوتان المنزلي والتصميم والرسم الهندسي على الحاسب ومخبر لغوي ومطعم شعبي وروضة أطفال وصيدلية.



ووافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص خلال اجتماعه الأخير على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لمزاولة بعض المهن شملت روضة أطفال وبيع مواد غذائية وألبسة ومراكز توزيع غاز.

سانا