مجلس مدينة حمص يصدق على استثمار فندق سفير حمص لمدة 15 عاما

صدق مجلس مدينة حمص على دفتر الشروط الفنية الخاصة لاستثمار فندق سفير حمص بعد تعديل المادة الخاصة بالاستثمار حيث تحدد ب 15 سنة تبدأ من تاريخ أمر المباشرة وتعفى الستة أشهر الأولى من بدل الاستثمار لقاء تمكين المستثمر من الاقلاع بالعمل ووضع الفندق قيد الاستثمار.



كما وافق المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم على اقتراح تسمية عدد من شوارع المدينة بأسماء الشهداء.



وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس ناظم طيارة إلى أنه تم التأكيد على استيفاء مبلغ 700 ليرة عن المتر الطولي لأعمال الصرف الصحي كون نواتجها كبيرة و200 ليرة عن المتر الطولي لأعمال حفر أنابيب المياه ذات الأقطار الصغيرة لمؤسسة المياه والهاتف.



وكان المجلس وافق في اجتماعه الأخير على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن في مناطق متفرقة من المدينة شملت بيع مواد غذائية وألبسة وصنع حلويات.

سانا