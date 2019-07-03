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مجلس مدينة اللاذقية يحدد رسم دخول الأفراد لمسبح جول جمال

أعلن مجلس مدينة اللاذقية تحديد رسم دخول الأفراد لمسبح جول جمال ٤٠٠ ليرة سورية يشمل الكراسي والطاولات، إضافة إلى إعفاء الأطفال دون سن السادسة.


وجاءت الأسعار الجديدة وفقاً لما نشرته صفحة مجلس مدينة اللاذقية في صفحتها على فيسبوك، بعد أن كانت الأسعار المبدئية ٣٠٠ ليرة رسم دخول، وبين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ليرة إيجار الطاولات ، كما تم تحديد رسم موقف للسيارات بقيمة ٥٠٠ ليرة سورية .


يذكر أن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الأحد في 7-7-2019 وذلك ضمن حفل افتتاح متميز.