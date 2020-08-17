مجلس مدينة الحسكة يؤمن صهاريج مياه للسكان بسبب استمرار قطعها من قبل الاحتلال التركي

قال رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو إن المجلس خصص صهاريج لنقل كمية 8000 متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب إلى أحياء مركز مدينة الحسكة بعد تعبئتها من آبار نفاشة الواقعة شرقها حيث يتم العمل على تعبئة مياه للشرب فقط بينما يحاول الأهالي حالياً الاعتماد على الآبار السطحية التي تم حفرها في مدينة الحسكة من قبلهم للاستخدامات المنزلية وذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة.



وأضافت الوكالة أن مشروع المياه في فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يقوم بتعبئة الخزانات التي قام بتركيبها في شوارع مدينة الحسكة بوقت سابق للإسهام بالتخفيف من معاناة الأهالي خلال الفترة الحالية.



في حين بينت منسقة المشروع المهندسة نورا عبد الوهاب للوكالة أن العمل حالياً يتركز على نقل المياه عبر صهاريج لتعبئة 58 خزاناً سعة 5 أمتار مكعبة تم تركيبها بوقت سابق في شوارع مدينة الحسكة بغية تأمين مياه الشرب لأبناء المدينة ومن المتوقع أن يتم تركيب 30 خزاناً اضافياً في المدينة خلال الفترة القادمة وفق الحاجة.



وأضافت الوكالة أهالي مدينة الحسكة طالبوا بضرورة الإسراع بوضع حد لتجاوزات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له وإيقافهم عن التحكم بمحطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو مليون نسمة معتبرين قطع المياه جريمة حرب ويجب أن يكون هناك تدخل من كافة المنظمات الدولية والأممية لوقف انتهاكات الاحتلال التركي ووقف جرائمه المرتكبة بحق الأهالي.



من جهته أكد المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في الحسكة المهندس محمود عكلة أن الحل الوحيد لمحطة علوك هو خروج قوات الاحتلال والمجموعات المسلحة التابعة لها منها ودخول عمال المؤسسة لتشغيلها بكامل طاقتها وإيجاد ضمانات لعدم التدخل بالمحطة من قبل قوات الاحتلال التركي ولا سيما أن وضع مياه الشرب غير مستقر منذ احتلال المحطة والتحكم بالآبار والمضخات ما يؤخر تعبئة الخزانات الرئيسية وتبعا لذلك تأخر ضخ المياه باتجاه الأهالي.



وتواصل قوات الاحتلال التركي المجموعات المسلحة التابعة لها من انتهاكاتها بحق المدنيين في الحسكة من خلال قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتلاعب بمحطة مياه علوك من خلال تخفيض عدد الآبار العاملة والمضخات.