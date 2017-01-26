مجلس محافظة طرطوس يقر مشروع تطبيق البطاقة الذكية

أقر مجلس محافظة طرطوس خلال جلسته الاستثنائية أمس مشروع تطبيق البطاقة الذكية بشقيها الاجتماعية والخاصة بالسيارات.



وأشار محافظ طرطوس/صفوان أبو سعدى/ الى أن المشروع هو الاول من نوعه على مستوى سورية والثاني بعد محافظة السويداء في مجال بطاقة السيارات وسيسهم في ضبط حركة السلع المدعومة والمحتكرة من قبل التجار إضافة لما له من أهمية من حيث الوفر على خزينة الدولة.



ولفت الى أن المشروع يحتاج الى تطوير في المستقبل مع أن الدراسة شملت الفعاليات كافة حيث توجد لجنة لتحديد حاجة الفلاحين من المشتقات النفطية بموجب ثبوتيات وسجل زراعي ويمكن أن تضاف اليها أي خدمة جديدة في حال ارتأى المجلس ضرورة لها.



وقدم مدير التنمية الإدارية في المحافظة المهندس /رفعت سليمان/ شرحا عن آلية عمل المشروع الذي يعتمد على أتمتة العمل الحكومي من خلال بطاقة ذكية تحمل عليها الخدمات ما يضع حلا جذريا للفساد والهدر خاصة في المواد المشمولة بالدعم الحكومي حيث يحق لكل عائلة الحصول على بطاقة مقابل مبلغ/3000/ ليرة لمرة واحدة.



وأضاف أنه تم إنجاز كافة البنى التحتية اللازمة للمشروع إضافة الى عقد إتفاقية بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمحافظة بينت خلالها المحافظة حاجتها من المشتقات النفطية الخاصة بالمشروع وتوصل الاتفاق الى تلبية احتياجات المحافظة بالكامل من المشتقات النفطية مشيرا الى أن قيمة بدل البطاقة الذكية للسيارات ستحدد حسب نوعية الآلية وفئتها وتدفع لمرة واحدة.



وبين أن ادارة المشروع عملت على افتتاح صندوق في المصرف التجاري وتم إختيار المقرات المناسبة في الوحدات الإدارية التي ستمنح البطاقات للمواطنين بموجب وثائق خاصة حيث سيتم منح بطاقات السيارات خلال /45/ يوما أما الاجتماعية يحتاج الانتهاء منها بالكامل حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي لافتا الى أن إدارة المشروع حددت بدل البطاقات التي ستمنح للحرفيين ب/25/ الف ليرة و/50/ألف ليرة للبطاقة الصناعية والمطاعم والفنادق كما يمكن الحصول على بدل ضائع بعد دفع/2000/ ليرة إضافة الى تخصيص بطاقات مؤقتة خاصة للمواطنين الذين يستهلكون كميات أكبر من المخصص.



يشار الى أن المشروع انطلق بمرحلته التجريبية العام الماضي في منطقة القدموس.

سانا