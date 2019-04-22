مجلس الوزراء يوصي باستيراد العجول

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء “باستيراد العجول بقصد تسمينها وذبحها لتأمين احتياج السوق المحلية من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة”.



وبين المجلس، بحسب ما نشره على صفحته الرسمية، أنه “اللجنة أوصت أيضاً بتسهيل حركة قطيع الأغنام ونقله من المحافظات الشرقية إلى المناطق الداخلية والبادية، وعدم تقاضي أي رسوم لقاء ذلك”.



وشددت اللجنة على “منع نقل القطيع الحي باتجاه المناطق الحدودية المتاخمة لدول الجوار، مع بضبط الحدود من خلال حرس الحدود والجمارك للحد من التهريب”.



وتشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسواق السورية، حيث يتراوح سعر كيلو لحم العجل بين 4000 و4500 ليرة سورية، في حين يسجل سعر لحم الخروف نحو 6000 ليرة سورية.



يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن إجراءات تتم مع الجانب اللبناني “لتعديل القرار رقم 1270/1 المتعلق باستيراد الخيول من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان”.



كما تتم متابعة موضوع الخيول السورية التي دخلت الأراضي اللبنانية بشكل غير قانوني لتسوية وضعها من خلال اجتماع فني مشترك، حفاظاً على الحقوق والسلالة والنسب للخيول العربية السورية المسجلة في المنظمة الدولية