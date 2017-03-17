تعليقات الصحف العبرية على الغارة الإسرائيلية
مقتل وإصابة العشرات جراء غارات الطيران السعودي في اليمن
الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في وادي خالد بمنطقة عكار
التدخل الأميركي في سوريا... فعل مضارع معتلّ الآخر
دي ميستورا: الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق غايتها تقويض عملية التسوية السياسية
بريطانيا تحظر على النواب الجدد توظيف أفراد من عائلاتهم
اللاجئون في تركيا .. رهائن أردوغان لترهيب أوروبا
السيطرة على سلسلة جبال المزار واستعادة مستودعات النقل بريف تدمر
أسماء عدد من شهداء التفجير الإرهابي الذي ضرب القصر العدلي
الجيش يستعيد «وادي أحمر» بريف تدمر ويحقق تقدماً استراتيجياً شرق دمشق
يوم دمشق الدامي: شبح 2012 فوق العاصمة
مسؤول أمريكي يكشف عزم بلاده نشر ألف جندي شمال سورية بمزاعم محاربة الإرهاب
المعارضة ترسل وفداً تقنياً إلى أستانة ... وطهران «طرف ضامن» رسمياً
بعد العرقلة.. «النصرة» تقصف مكان توزيع المعونات في كفريا
مجهولون يرتكبون مجزرة بحق ٦ أفراد من عائلة واحدة ٣ منهم موظفين في محطة الخفسة بحلب

مجلس الوزراء يوافق على استيراد 31 ألف طن من السماد

وافق مجلس الوزراء على استيراد 31 ألف طن من سماد اليوريا كحل إسعافي و ستكون جاهزة للتوزيع خلال أيام.

ودعا ووزير الزراعة المهندس أحمد القادري، بحسب صحيفة رسمية، “لوضع البحوث العلمية الاستراتيجية واستقصاء مشكلات معوقات الإنتاج الزراعي، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاج وذات احتياج مائي قليل ومتحملة للجفاف”.

وأكد الوزير على “ضرورة الاهتمام ببحوث التقانات الحيوية والهندسة الوراثية وجمع الموارد الوراثية، وحفظها ودراستها واستخدامها في برامج التحسين الوراثي وتطوير المخابر ومراكز البحوث وتأسيس نوى قطعان ثروة حيوانية محسنة ونقل نتائج البحوث العلمية الزراعية إلى الفلاحين”.

كما دعا القادرين الفلاحين “لزراعة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بمختلف المحاصيل، وتحسين النوعية والتنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين وتمكين المرأة الريفية”.

وكانت شكاو وصلت لتلفزيون الخبر من قبل فلاحين من منطقة مصياف بريف حماة حول صعوبة تأمين السماد اللازم لزراعة القمح وارتفاع أسعاره، آملين مساعدتهم في تأمين السماد نتيجة الحاجة الماسة له من أجل محصول القمح الذي اقترب موسمه.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.