مجلس الوزراء يوافق على استيراد 31 ألف طن من السماد

وافق مجلس الوزراء على استيراد 31 ألف طن من سماد اليوريا كحل إسعافي و ستكون جاهزة للتوزيع خلال أيام.



ودعا ووزير الزراعة المهندس أحمد القادري، بحسب صحيفة رسمية، “لوضع البحوث العلمية الاستراتيجية واستقصاء مشكلات معوقات الإنتاج الزراعي، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاج وذات احتياج مائي قليل ومتحملة للجفاف”.



وأكد الوزير على “ضرورة الاهتمام ببحوث التقانات الحيوية والهندسة الوراثية وجمع الموارد الوراثية، وحفظها ودراستها واستخدامها في برامج التحسين الوراثي وتطوير المخابر ومراكز البحوث وتأسيس نوى قطعان ثروة حيوانية محسنة ونقل نتائج البحوث العلمية الزراعية إلى الفلاحين”.



كما دعا القادرين الفلاحين “لزراعة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة بمختلف المحاصيل، وتحسين النوعية والتنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين وتمكين المرأة الريفية”.



وكانت شكاو وصلت لتلفزيون الخبر من قبل فلاحين من منطقة مصياف بريف حماة حول صعوبة تأمين السماد اللازم لزراعة القمح وارتفاع أسعاره، آملين مساعدتهم في تأمين السماد نتيجة الحاجة الماسة له من أجل محصول القمح الذي اقترب موسمه.