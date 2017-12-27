مجلس الوزراء يمنع صرف بدل الإجازات لكل الموظفين

وأكدت رئاسة المجلس على أعضاء الفريق الحكومي والجهات التابعة له الالتزام بالتعميم الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل عام وعدم رفع أية طلبات لصرف أي تعويض مقابل عدم استفادة الموظفين من هذه الإجازات.

وأكدت رئاسة المجلس على أعضاء الفريق الحكومي والجهات التابعة له الالتزام بالتعميم الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل عام وعدم رفع أية طلبات لصرف أي تعويض مقابل عدم استفادة الموظفين من هذه الإجازات.