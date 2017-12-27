الجيش يتقدم باتجاه قرية أم حارتين بريف حماة
لافروف: المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب في سورية هي دحر (جبهة النصرة)
معارضة واشنطن يعلنون رفضهم للمؤتمر.. وبوغدانوف يتحدث عن مواعيد لخروج القوات التركية من سورية
روسيا تباشر بتشكيل قوات دائمة لها في قاعدتي «حميميم» و«طرطوس»
مسلحو الغوطة الغربية ينقضون اتفاق الخروج من مغر المير وبيت جن
تحرير منطقة بيت جن: قرى جبل الشيخ بيد الجيش
معارك ريفَي حماة وإدلب تذكي خلافات المعارضة حول «سوتشي»
دمشق وريفها : تسجيل 22 ألف سرقة للجولات خلال 2017
"الكيان الصهيوني" ينعي رسمياً “الحزام الأمنيّ” بالجنوب السوريّ
وحدات من الجيش تكبد إرهابيي (جبهة النصرة) خسائر بالأفراد والعتاد في ريف إدلب الجنوبي
مسلحو الغوطة الغربية يرضخون: الخروج خلال 48 ساعة بدءاً من اليوم
«قسد» استولت على حقل «مراد» النفطي شرقي نهر الفرات
بوتين يرأس اجتماعاً تحضيراً لـ«سوتشي»
الشروط الخاصة بمنح وتجديد جوازات ووثائق سفر السوريين ومن في حكمهم
لافروف يقترح “هزّ” (المعارضة السورية)

مجلس الوزراء يمنع صرف بدل الإجازات لكل الموظفين

 

بينت مصادر أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت التشدد في تنفيذ تعميمها السنوي على كافة الوزارات والجهات العامة في الدولة والذي يخص منح العاملين لديهم إجازاتهم السنوية المستحقة،

وأكدت رئاسة المجلس على أعضاء الفريق الحكومي والجهات التابعة له الالتزام بالتعميم الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل عام وعدم رفع أية طلبات لصرف أي تعويض مقابل عدم استفادة الموظفين من هذه الإجازات.

ولم يذكر التعميم ما إذا كان يطال الجميع من مدير مكتب الوزير أو المدير العام أو .. وسكرتيره أو أمين سره أو السائقين أو المستخدمين لديه أو المرافقين الذين درجت "موضتهم" مؤخراً والذين تقتضي الضرورة وطبيعة عملهم التواجد خارج وداخل أوقات الدوام الرسمي شأن الكثير من الموظفين والعمال الذين يعملون أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي دون أن يتمكنوا من الحصول على أي تعويض مقابل عدم استفادتهم من هذه الإجازات، أو الصرف وللبعض (قلة قليلة جداً) تعويض جزئي (10 أو 15 يوم على أبعد تقدير) .

على المقلب الآخر تسجل بشكل طبيعي ومنطقي حالة من الغياب الجماعي يرافقها حالة من الإرباك بعض الشيء خلال الشهرين الأخيرين من كل عام نتيجة إصرار البعض على الاستفادة من إجازاتهم السنوية كاملة (حتى آخر يوم) بدل أن يخرجوا من مولد العام بلا إجازات ولا حتى تعويضات.

المصدر: داماس بوست

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.