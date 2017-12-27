مجلس الوزراء يمنع صرف بدل الإجازات لكل الموظفين
بينت مصادر أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت التشدد في تنفيذ تعميمها السنوي على كافة الوزارات والجهات العامة في الدولة والذي يخص منح العاملين لديهم إجازاتهم السنوية المستحقة،
وأكدت رئاسة المجلس على أعضاء الفريق الحكومي والجهات التابعة له الالتزام بالتعميم الذي يصدر في مثل هذا التوقيت من كل عام وعدم رفع أية طلبات لصرف أي تعويض مقابل عدم استفادة الموظفين من هذه الإجازات.
ولم يذكر التعميم ما إذا كان يطال الجميع من مدير مكتب الوزير أو المدير العام أو .. وسكرتيره أو أمين سره أو السائقين أو المستخدمين لديه أو المرافقين الذين درجت "موضتهم" مؤخراً والذين تقتضي الضرورة وطبيعة عملهم التواجد خارج وداخل أوقات الدوام الرسمي شأن الكثير من الموظفين والعمال الذين يعملون أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي دون أن يتمكنوا من الحصول على أي تعويض مقابل عدم استفادتهم من هذه الإجازات، أو الصرف وللبعض (قلة قليلة جداً) تعويض جزئي (10 أو 15 يوم على أبعد تقدير) .
على المقلب الآخر تسجل بشكل طبيعي ومنطقي حالة من الغياب الجماعي يرافقها حالة من الإرباك بعض الشيء خلال الشهرين الأخيرين من كل عام نتيجة إصرار البعض على الاستفادة من إجازاتهم السنوية كاملة (حتى آخر يوم) بدل أن يخرجوا من مولد العام بلا إجازات ولا حتى تعويضات.
المصدر: داماس بوست
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