مجلس الوزراء يقر إجراءات استباقية للوقاية من فيروس "كورونا" ‏

ناقش مجلس الوزراء إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة ‏بفيروس كورونا وضرورة المتابعة اللحظية في جميع المنافذ الحدودية لفحص ‏القادمين والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة المعتمدة.‏



وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية،أمس الأحد، إجراءات استباقية للوقاية من ‏الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي ‏أعلنت وجود إصابات بين مواطنيها والاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة ‏الصحة للتأكد من سلامة القادمين حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة ‏لفحص أعراض الإصابة بهذا الفيروس.‏



وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الإعلام والأوقاف والتربية ‏والتعليم العالي والبحث العلمي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها لرفع مستوى ‏الوعي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه وأهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر إلى ‏البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس.‏



ووافق المجلس على مقترح وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية ‏لإجراء مسابقة أو اختبار مركزي خاص بالمسرحين من خدمة العلم على أن يتم ‏وضع الآلية التنفيذية للقرار بما يتناسب مع حاجة كل وزارة.‏



وأقر المجلس خطة المتابعة والبرامج التنفيذية للمشاريع التي تم إقرارها في الجلسة ‏الماضية بمدينة حلب على أن تقدم الوزارات تقريراً شهرياً عن مسار تقدم ‏المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجة أية صعوبات تعترضها.‏



وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق “دعم الطاقات المتجددة” بكل ‏أنواعها وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد ‏فرص عمل جديدة.‏



وكلف المجلس وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية وضع برنامج ‏تطويري لقطاع الجمارك بكل مكوناته على أن يشمل أتمتة النشاطات وتوفير ‏التجهيزات التقنية اللازمة وذلك بعد أن قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ‏عرضاً حول ما تم إنجازه من قبل مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب حيث ‏تم تحقيق 943 قضية بين 4-12-2019 و21-2-2020 بلغت غراماتها 15 مليار ‏ليرة.‏



وكلف المجلس وزارة الموارد المائية إيجاد حلول إسعافية لتأمين المياه لمدينة ‏الحسكة جراء قيام مرتزقة الاحتلال التركي بقطع المياه عن المدينة.‏



المصدر: وكالة سانا ‏